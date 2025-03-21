Gram Altın İçin Çılgın Tahminler Mevcut

GRAM ALTINDA REKOR TAZELEME

Gram altın, ons altındaki yatay seyre rağmen rekor seviyelere ulaşırken, uzmanlar bu yükselişin devam edebileceğini belirtiyor. Ancak kritik direnç noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

KAR SATIŞLARI BEKLENİYOR

Ekonomist Filiz Eryılmaz, TGRT Haber TV’ye yaptığı açıklamada, “Teknik olarak altın yükseliş trendinde ve 3.140 dolara yöneliyor. Ancak 3.060 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu noktada kar satışları görülebilir” dedi.

FED VE DÜNYA GELİŞMELERİ

ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyonu geçici olarak değerlendirmesi, faiz indirimleri konusunda iyimser bir tutum sergilemesine yol açıyor. Piyasalarda 2025 yılı için üç faiz indirimi beklentisi güçleniyor.

SAVAŞ BELİRSİZLİĞİ

Rusya-Ukrayna geriliminde savaşın sona ermesi için somut adımlar atılmadı. Moskova’nın tutumunu sürdürmesi, piyasalardaki belirsizlikleri artırarak altına olan talebi destekliyor.

GRAM ALTIN BEKLENTİLERİ

Gram altın fiyatlarının 5.000 TL seviyesine ulaşabileceği konuşuluyor. Eryılmaz, bunun şu an için iddialı bir öngörü olduğunu ifade etti. Dolar/TL’de beklenmedik dalgalanmalar yaşanırsa, gram altının bu seviyeye daha hızlı bir şekilde ulaşabileceğini dile getirdi.

BORSA İSTANBUL’DA TANSİYON YÜKSEK

Borsa İstanbul, son günlerde sert düşüşler yaşamakta ve yatırımcıları tedirgin ediyor. BIST 100 endeksi, dün yüzde 9’a yakın değer kaybetti ve bugün de negatif açılış yaptı. Uzmanlar, 9.500-9.400 puan seviyelerinin kritik destek noktaları olduğunu belirtiyor. Eğer satış baskısı devam ederse, bu seviyelerin test edilmesi mümkün.