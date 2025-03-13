Gram Altında Yeni Rekor Beklentisi

KÜRESEL TİCARET SAVAŞLARI VE EK GÜMRÜK VERGİLERİ

ABD’nin uyguladığı ek gümrük vergileriyle birlikte küresel ticaret savaşlarının karşılıklı başlama olasılığı, ABD ekonomisinin resesyona girebileceği yönündeki ifadeleri destekliyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Euro’nun güç kazanması, doların değer kaybetmesine neden olarak altın fiyatlarını yükseltiyor.

ALTINDAKİ REKOR İHTİMALİ

Tarihî yüksek rakamlara yaklaşan ons ve gram altın, her an rekor kırma potansiyeline sahip.

ons altın fiyatları

Ons altın, güne 2946 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 2933 dolar, en yüksek 2947 dolar seviyeleri görüldü. Şu an 2945 dolardan işlem görmekte.

gram altın fiyatları

Gram altın, güne 3452 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3452 lira, en yüksek de 3467 lira seviyeleri görüldü. Şu an 3465 liradan alıcı bulmakta.

Kapalıçarşı’daki gram altın fiyatları

Kapalıçarşı’da gram altın, 3483 liradan alınırken 3527 liradan satılmakta.