GreenX Kozmetik, İflas Süreci Yaşıyor

GREENX KOZMETİK KONKORDATO İLAN ETTİ

GreenX Kozmetik, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 1984 yılından beri hizmet veren GreenX Kozmetik, oto ve oda kokuları üretiyordu. Şirket, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak, GreenX Kozmetik ve Göker İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti.’nin 3 aylık geçici mühlet almasını sağladı. Konkordato davasında, şirketin mali durumunun incelenmesi için 3 uzman isim, konkordato komiseri olarak belirlendi.

DURUŞMA TARİHİ AÇIKLANDI

Mahkeme ilanında, alacaklıların 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği ve delilleriyle birlikte konkordato müddetinin verilmesini gerektirecek bir uygun zemin olmadığını belirtebileceği ifade edildi. Duruşmanın 19 Kasım 2025 tarihinde saat 13.30’da gerçekleştirileceği duyuruldu.

41 YILDIR SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYOR

41 yıldır sektörde bulunan GreenX Kozmetik, otomotiv bakım ürünlerinden ev temizlik malzemelerine, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden oda kokularına kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip. Şirketin konkordato sürecinden başarıyla çıkıp çıkamayacağı ise önümüzdeki dönem içerisinde netlik kazanacak.