GreenX Kozmetik İflas Sürecinde! Duruşma 19 Kasım’da

GREENX KOZMETİK KONCORDATO İLAN ETTİ

GreenX Kozmetik, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato sürecine girmiş durumda. 1984 yılından beri faaliyet gösteren şirket, oto ve oda kokuları üretimi yapıyordu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, GreenX Kozmetik ve Göker İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti.’nin başvurusu ile 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Konkordato davasında, şirketin mali durumunu incelemek amacıyla 3 uzman isim konkordato komiseri olarak atandı.

DURUŞMA TARİHİ AÇIKLANDI

Mahkeme ilanında, alacaklıların konkordato talebine 7 gün içerisinde itiraz edebileceği ve delillerle birlikte konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durumun olmadığını ileri sürebilecekleri ifade edildi. Duruşmanın ise 19 Kasım 2025 tarihinde saat 13.30’da gerçekleştirileceği belirtildi.

41 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

41 yıl boyunca sektörde yer alan GreenX Kozmetik, otomotiv bakım ürünlerinden ev temizlik malzemelerine, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden oda kokularına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunmaktaydı. Şirketin konkordato sürecinden çıkma ve yeniden yapılanma ihtimali, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.