GreenX Kozmetik İflas Sürecine Girdi

GREENX KOZMETİK KONKORDATO İLAN ETTİ

GreenX Kozmetik, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato sürecine girdi. 1984 yılından bu yana faaliyet gösteren GreenX Kozmetik, oto ve oda kokuları üretiminde bulunuyordu. Şirket, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonucunda 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Konkordato davasında, şirketin mali durumunu incelemek üzere 3 uzman isim konkordato komiseri olarak atandı.

DURUŞMA TARİHİ AÇIKLANDI

Mahkeme ilanına göre, alacaklılar 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebilir. İtiraz dilekçesinde delillerle birlikte bunu gerektirecek bir durumun bulunmadığına dair iddialarda bulunmak mümkün. Duruşma ise 19 Kasım 2025’te saat 13.30’da gerçekleştirilecek.

41 YILDAN BU YANA FAALİYET GÖSTERİYOR

41 yıldır sektörde yer alan GreenX Kozmetik, otomotiv bakım ürünlerinden ev temizlik malzemelerine, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine kadar geniş bir üretim yelpazesine sahiptir. Şirketin konkordato sürecinden çıkıp yeniden yapılanıp yapılmayacağı ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak.