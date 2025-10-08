Greta Thunberg: Temiz Suya Erişimimiz Yoktu

İsveçli Aktivistlerin Gazze’deki Zorlu Deneyimleri

İsrail ordusunun saldırısına uğrayarak Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan ve alıkonulan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg de dahil olmak üzere 9 aktivist, nihayet İsveç’e geri döndü. Thunberg, Stockholm’deki Sergels Torg Meydanı’nda basın toplantısı gerçekleştirerek yaşadıklarını paylaştı.

SU KRİZİ VE YETERSİZ YARDIM

Thunberg, basın toplantısında “İsveç Konsolosluğu’ndan gelen kişilere (İsrail’de hapiste) kaldığımız süre boyunca ‘temiz içme suyuna erişimimiz yok’ dedik. Çünkü su kirliydi ve hastalandık” şeklinde konuştu. Kirli çeşme suyundan dolayı konsolosluk yetkililerinden yardım talep ettiklerini belirten Thunberg, “Çünkü onlar (İsrailliler), içme suyu dolu şişeleri gözümüzün önünde çöp kutusuna attılar ve temiz su istediğimiz için bize güldüler. Biz de onlara dedik ki ‘Temiz içme suyuna erişim sağlayana kadar buradan ayrılmayacağız'” ifadelerini kullandı.

GÖZETİM VE İŞKENCE KORKUSU

Thunberg, İsveçli konsolosluk yetkililerine şikayetlerini ilettiklerini açıkladı. Ayrıca, “Bizimle görüşen konsolosluk yetkililerine giderken onlara dedim ki ‘Burada siz gittikten sonra bizi gözetleyen olmadığı için bizi dövecekler’ fakat İsveçli yetkililer yine de gittiler” diye dile getirdi. Aktivistler, fiziki işkencelere maruz kaldıklarını aktararak, “İnsanlar baygınlık geçiriyordu ve doktor ve hayat kurtarıcı ilaçlar istediğimizde 60 kişiyi küçük kafeslere koyup bizi gazla öldüreceklerini söylediler” dedi.

HÜKÜMETLERİN TEPKİSİ ÜZERİNE

Thunberg, İsveç hükümetini de eleştirerek “Dürüst olmak gerekirse ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Çünkü ne söylersek söyleyelim, hükümetlerimizin İsrail’e yönelik harekete geçmesini sağlayacak hiçbir şey yok” şeklinde konuştu. Bu durum, aktivistlerin yaşadığı zorlukları ve uluslararası tepkilerin yetersizliğini gözler önüne seriyor.