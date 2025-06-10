Greta Ve 3 Kişi Sınır Dışı Edildi

TÜRK VATANDAŞLARI KARAYA ÇIKTI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri tarafından alıkonulan gemideki Türk vatandaşları, dün akşam saatlerinde karaya ulaştı. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, vatandaşlarla bu sabah erken saatlerde bir görüşme gerçekleştirdi. Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteğin sağlandığını belirtilen kaynaklar, süreçle ilgili Türk vatandaşlarının ailelerinin bilgilendirildiğini de ifade etti. Gemide toplam 12 kişi bulunuyordu.

GEMİ GAZZE’YE YARDIM AMAÇLI GİTTİ

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye uygulanan ablukayı kırarak bölgeye yardım götürmeyi hedefleyen bir misyon düzenlemişti. Bu çerçevede, 18 metrelik Madleen gemisi 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan hareket ederek Gazze’ye doğru yola çıkmıştı. Gemideki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve herhangi bir direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İSRAİL ORDUSUNUN MÜDAHALESİ VE GEMİDEKİLER

İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırma amacındaki Madleen gemisine müdahalede bulundu. Gemide, Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, ayrıca İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad yer alıyordu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Greta dahil dört kişinin sınır dışı edilme talebini kabul ettiği bildiriliyor.