Greta Ve 3 Kişi Sınır Dışı Oldu

TÜRK VATANDAŞLARI KARAYA ÇIKTI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail güçlerince alıkonulan gemideki Türk vatandaşları dün akşam saatlerinde karaya çıktı. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, vatandaşlarla bu sabah saatlerinde iletişim kurdu. Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteğin sağlandığını belirten kaynaklar, süreçle ilgili olarak Türk vatandaşlarının yakınlarının bilgilendirildiğini ifade etti. Gemide toplamda 12 kişi bulunuyordu.

BARIŞÇIL TUTUMLARINI SÜRDÜRECEKLER

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye yardım götürmek amacıyla son misyonunu gerçekleştiriyordu. 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze’ye doğru yola çıkan 18 metrelik gemi, Madleen adını taşıyor. Gemideki aktivistler, İsrail ordusunun müdahalesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etti. Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, ayrıca İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad yer alıyordu. İsrail basınında çıkan haberlerde, Greta dahil dört kişinin sınır dışı edilmeyi kabul ettiği yer alıyor.