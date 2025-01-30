More
Gündem

Grönland: ABD’ye Katılma İsteğimiz Yok

gronland-abd-ye-katilma-istegimiz-yok

ABD’YE KATILMA İSTEĞİ DÜŞÜK

Katılımcıların yalnızca yüzde 6’sı ABD’ye katılma arzusu taşıdığını ifade ederken, yüzde 9’u kararsız durumda. Trump’ın Grönland için yaptığı ısrarlı açıklamalara rağmen, Grönland Başbakanı Múte Egede, yakın zamanda şu ifadeleri kullanmıştı: “Danimarkalı olmak istemiyoruz. Amerikalı olmak istemiyoruz. Grönlandlı olmak istiyoruz.”

TRUMP’IN İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland, Trump’ın ilk başkanlık döneminden bu yana ilgi odağı durumunda. Trump, 20 Ocak’taki yemin töreninden sonra da bu konudaki ısrarını sürdürüyor. Grönland’da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın tamamının ABD’ye katılmak için istekli olduğunu iddia eden Trump, bu durumu sürekli gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

Flaş

X Money Uygulaması Bu Yıl Geliyor

Elon Musk, uzun zamandır beklenen X Money uygulamasını sonunda piyasaya sürmeye hazırlık yapıyor. Detaylar merakla bekleniyor.
Ekonomi

Emekli Promosyonlarında 2025 Yarışı Başladı

Emekli maaşlarındaki artış sonrası, bankalar emeklileri kazanmak amacıyla promosyon miktarlarını 2025'te 24 bin liraya kadar çıkararak rekabete girdi. Güncel tutarlar haberimizde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.