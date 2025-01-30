Grönland: ABD’ye Katılma İsteğimiz Yok

ABD’YE KATILMA İSTEĞİ DÜŞÜK

Katılımcıların yalnızca yüzde 6’sı ABD’ye katılma arzusu taşıdığını ifade ederken, yüzde 9’u kararsız durumda. Trump’ın Grönland için yaptığı ısrarlı açıklamalara rağmen, Grönland Başbakanı Múte Egede, yakın zamanda şu ifadeleri kullanmıştı: “Danimarkalı olmak istemiyoruz. Amerikalı olmak istemiyoruz. Grönlandlı olmak istiyoruz.”

TRUMP’IN İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland, Trump’ın ilk başkanlık döneminden bu yana ilgi odağı durumunda. Trump, 20 Ocak’taki yemin töreninden sonra da bu konudaki ısrarını sürdürüyor. Grönland’da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın tamamının ABD’ye katılmak için istekli olduğunu iddia eden Trump, bu durumu sürekli gündeme getiriyor.