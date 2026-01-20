Grönland Krizi NATO İttifakında Güven Sorunları Yaratıyor

İNGİLTERE’DEN VAŞINGTON’A TEPKİ

Batılı istihbarat çevrelerindeki kaynaklara dayandırılan habere göre, ABD’nin NATO müttefiklerinden bazıları, Washington ile olan istihbarat paylaşımını önemli ölçüde kısıtladı ya da tamamen durdurdu.

NATO içindeki güven krizinin nedenleri arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı “satın alma” ve hatta “zorla ele geçirme” isteği öne çıkıyor. Haberde, “Trump’ın önerdiği Grönland’ın ele geçirilmesi planı, NATO içinde bir bölünme yaratıyor” denildi. Bir Batılı istihbarat görevlisi, meslektaşlarının artık ABD ile “açıkça konuşmaktan” kaçındığını belirterek, hassas bilgilerin Trump’a ulaşması konusundaki endişenin ağır bastığını ifade etti. Kişi, “Eskiden birlikte bira içerdik, şimdi ise tuhaf bir durum var. Irak ve Afganistan’da Amerikalılarla omuz omuza savaştım. Bu çok yıpratıcı, böyle bir noktaya gelinebileceğini hiç düşünmemiştim” sözleriyle durumu özetledi.

TÜM GÖZLER LONDRA’DA

İngiliz istihbaratından bir diğer kaynak, Washington ile ilişkilerdeki bozulmayı “emsalsiz” olarak tanımlayarak Londra’nın istihbarat paylaşımında “bir numaralı ortak” konumunu kaybettiğini, İngiltere’nin artık Washington’un gözünde “sadece Avrupa’nın bir parçası” olarak görüldüğünü ifade etti. Haberde, Grönland ve Arktik bölgesine yönelik gerilimin, NATO’nun iç istihbarat iş birliği mekanizmalarında kırılmalara yol açtığı ve bu durumun ittifakın genel güvenlik yapısını olumsuz etkileyebileceği değerlendirildi.