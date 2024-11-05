“GSB Burs ve Kredisi Sonuçları Açıklandı”

BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının artık belli olduğunu duyuruyor. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kazanan öğrencilerin listeleri erişime açıldı. Bu gelişme, öğrenciler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN HİZMET SUNULUYOR

Bakan Bak, “GSB Burs ve Öğrenim Kredisi, gençlerimizin eğitim hayatlarını desteklemek amacıyla sunuluyor” diyor. Bu desteklerin, gençlerin eğitim süreçlerini kolaylaştıracağı ve onların gelecekteki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağı belirtiliyor. Öğrenciler, sonuçları öğrenerek, eğitim hayatlarına yön verecek adımları atabilecek.