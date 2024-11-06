“GSB Burs Ve Öğrenim Kredisi Sonuçları”

GSB BURSU VE ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için büyük bir heyecanla beklenen GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Bakan Bak, “Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın.” şeklinde açıklama yaptı. Bu süreçte yükseköğrenim gören öğrenciler, burs ve öğrenim kredisi almak için başvuruda bulunanlar, belirtilen tarihe kadar taahhütnamelerini onaylayabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ONAY İŞLEMLERİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen destekten yararlanma hakkı kazanan öğrenciler, 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet aracılığıyla taahhütnamelerini onaylanmak üzere işlemlerini tamamlayabilecek. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için de bu tarih geçerli.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER İÇİN ONAY SÜRECİ

15-18 yaş arasındaki burs ve öğrenim kredisi tahsisi yapılan öğrenciler, ebeveynlerinin e-Devlet şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilir ve burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı alabilirler. Bu aşamadan sonra öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleri ile taahhütnamelerini onaylayarak işlemlerini tamamlayabilir. 15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler için ise, kanuni vasileriyle birlikte en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü veya yurt müdürlüğüne giderek gerekli belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) sunmaları gerekiyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KEFALETNAME İŞLEMİ

Yurt dışında öğrenim gören ve burs ile öğrenim kredisi tahsis edilen öğrencilerin, Türkiye’de ikamet eden bir kefil aracılığıyla Türkiye’deki noterlerden 25 Kasım tarihi mesai bitimine kadar kefaletname hazırlatmaları gerekmektedir. Kefaletnameler Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) aracılığıyla kontrol edileceği için öğrencilerin herhangi bir belge göndermesi gerekmiyor.