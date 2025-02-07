GTA 6: Şimdiye Kadarki Tüm Detaylar

GRAND THEFT AUTO 6 HAKKINDAKİ HYPE

Rockstar’ın yeni Grand Theft Auto oyunu, video oyun dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir heyecan yaratıyor. Birçok sızıntı ve söylenti, henüz çıkmadan GTA 6’nın geniş bir takipçi kitlesiyle buluşmasını sağladı. Peki, bu dev oyun hakkında neler biliyoruz? İşte detaylar.

VICE CITY’E DÖNÜŞ

GTA 6’nın en dikkat çekici yönlerinden biri, Vice City’e geri dönüş olacak. Rockstar’ın Miami’nin kurgusal versiyonu olan bu bölge, Leonida adında kurgusal bir eyalette yer alacak. Oyun, çağdaş kültüre dair hicivler sunarken, influencer kültürüne de göndermeler yapacak. Bu sayede oyuncular, modern bir ortamda Rockstar’ın Amerikan toplumuna dair alaycı bakış açısını deneyimleyecek.

KARAKTERLERİN YENİ LPGİ

GTA serisinin ana oyunlarında bir ilk olarak, GTA 6, oynanabilir bir kadın kahraman sunacak. Lucia adlı karakter, söylentilere göre Bonnie ve Clyde tarzı bir suçlu ikilisi olacak. Lucia’nın partnerinin kim olduğu henüz kesin olarak belirtilmemiş olsa da, sızıntılar, oyuncuların GTA 5’teki karakter değiştirme mekanizması gibi her iki karakteri de kontrol edebileceğini gösteriyor.

YENİ OYNANIŞ VE GRAFİKLER

GTA 5, geniş özellik yelpazesi ve etkinlikleriyle oyunculara büyük bir deneyim sunmuştu. Dolayısıyla, GTA 6, bu deneyimi bir adım daha ileriye taşıyacak. Ayrıca, üçüncü şahıs nişancı formülünde iyileştirmeler ve yapay zeka (AI) ile NPC karakterlerinde gelişmeler bekleniyor. GTA 6, Rockstar’ın en iddialı oyunu olma yolunda ilerlerken, grafiksel kalite de merakla bekleniyor. Önceki GTA oyununun üzerinden on yıl geçtikten sonra, yeni oyun, bir sonraki nesil grafikler ve Ray Tracing gibi yeni teknolojilerle çıkacak.

ÇIKIŞ TARİHİ VE PLATFORMLAR

GTA 6, PS5 ve Xbox Series X platformlarında 30fps hedefleyerek çıkacak. PC optimizasyonlarının sonrasında gelmesi olası. Oyunun fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapılmamışken, sızıntılar, oyunun 100 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyabileceğini öne sürüyor. İspanyol perakendeci XUruguay’den sızan bir tarihe göre, GTA 6, 17 Eylül 2025’te piyasaya sürülecek. Bu tarih, GTA 5’in duyurusunun üzerinden tam 12 yıl sonra gerçekleşecek. Ancak bu iddiaların doğruluğu belirsiz ve yeni söylentiler, bu tarihi sorgulatabiliyor. Bu nedenle, bu bilgiyi dikkatle ele almak ve gelişmeleri takip etmek faydalı olacak.