Guardiola, Ederson Ve Akanji Hakkında Açıklama Yaptı

GUARDIOLA’DAN EDERSEN VE AKANJI AÇIKLAMASI

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Galatasaray’ın transfer gündeminde bulunan Ederson ve Manuel Akanji hakkında bilgiler verdi. Takımının Premier Lig’de yarın Tottenham ile karşılaşacağı maç öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında, City’den ayrılması muhtemel olan futbolcuların geleceği ile ilgili sorulara yanıt sundu.

EDERSON’UN SAĞLIK DURUMU

Guardiola, sarı-kırmızılı takımın ilgisini çektiği Ederson’un sağlık durumunun düzeldiğini belirtti ve “Brezilyalı file bekçisi Tottenham maçında forma giyebiliyor” ifadesini kullandı.

AKANJI VE TRANSFER SÖYLENTİLERİ

Manuel Akanji’nin de içinde bulunduğu bazı futbolcular hakkında çıkan transfer haberleri konusunda Guardiola, “Bilmiyorum. Onlar bizim oyuncularımız ve neler olacağını göreceğiz. Birkaç şey olacak ve göreceğiz.” şeklinde konuştu.