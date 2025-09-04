Guillermo Ochoa, Sözleşme İmzalamadan Kaçtı

DÜNYA FUTBOL TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ BİR HAREKET

Transfer sezonunda yaşanan ilginç gelişmelerden biri, 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa’nın başından geçiyor. Gerçekten dikkat çekici bir duruma imza atan Ochoa, dünya futbol tarihine geçecek bir olayla adından söz ettiriyor.

SÖZLEŞME İMZALARKEN KAYBOLDU

İspanya 2. Lig ekiplerinden Burgos ile anlaşan Guillermo Ochoa, yeni takımıyla sözleşme imzalamak için kulüp binasına gitti. Ancak, işlerin nasıl geliştiği herkesi şaşırttı. Sergio Gonzalez Pulgar’ın haberine göre, deneyimli kaleci imza atmak için geldiği kulüp binasından beklenmedik bir şekilde kayboldu.

KAHVE ALMA KILIFINA SIĞINDI

Sözleşme detaylarını incelediği esnada kahve alma bahanesiyle binadan ayrılan Ochoa’nın, bir daha geri dönmediği bildirildi. Burgos yetkililerinin Ochoa’yı telefonla ulaşıp geri dönmesi için yaptığı ısrarlı aramalara cevap alamadığı öğrenildi. Durumun ilginçliği daha da arttı.

Olayların medyada yayılmasıyla birlikte Guillermo Ochoa’dan “Kulüp sözleşme değerini aniden aşağı yönde ayarladı. Kulübün lehine reklam gelirlerinin yüzde 60’ını ve ayrı bir beş milyonluk maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu.” şeklinde bir açıklama geldi. Bu olay, transfer dünyasında başka bir boyut açmış oldu.