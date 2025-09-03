Guillermo Ochoa, Sözleşme İmzalamadan Kayboldu

GEÇMİŞTE YAŞANAN İLGİNÇ BİR OLAY

Dünya transfer gündeminde ilginç bir gelişme yaşandı. 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, futbol tarihine geçecek bir hareketle dikkatleri üzerine çekti. İspanya 2. Lig takımlarından Burgos ile anlaşan Ochoa, bu takımla sözleşme imzalayacağı sırada ortadan kayboldu.

KAHVE ALMA BAHANESİYLE GİTTİ

Sergio Gonzalez Pulgar’ın haberine göre, Ochoa, Burgos’a imza atmak için kulüp binasına gitti. Ancak sözleşmenin detaylarını incelerken kahve alma bahanesiyle binadan çıkan Ochoa, bir daha geri dönmedi. Burgos’un yetkilileri, kaleciyi sürekli aradı fakat telefonlarına yanıt alamadı.

KULÜBÜN AÇIKLAMALARI

Burgos’tan çıkan haberlerin ardından Ochoa, “Kulüp sözleşme değerini aniden aşağı yönde ayarladı. Kulübün lehine olan reklam gelirlerinin yüzde 60’ını ve ayrıca beş milyonluk ayrı bir maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Belirlenen tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu” açıklamasında bulundu.