Gülben Ergen Ve Demet Akalın Arasında Kriz

ÜNLÜ İSİMLER ARASINDAKİ TEŞEKKÜR KRİZİ

Müzik dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gülben Ergen, kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği aracılığıyla 56. anaokulunu Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde açtı. Bu önemli anları sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, açılışta katkı sunan kişilere teşekkür etti. Ancak, Gülben Ergen’in yakın arkadaşı olan Demet Akalın, bu paylaşımda Ceylan ailesinin adının yer almamasına itiraz etti.

DEMET AKALIN’DAN SERT YORUM

Akalın, Gülben Ergen’in paylaşımının altına yazdığı yorumda, “Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara” sözleriyle sitem etti. Gülben Ergen ise bu eleştiriye sessiz kalmadı. Ünlü sanatçı, “Sevgili Demet… Okulumuz için hayırlı olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran değerli dostlarının Instagram’dan teşekkür beklediğini düşünemedim. Ben Whatsapp’tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim” diyerek Akalın’a yanıt verdi. Bu karşılıklı tartışmanın ardından Demet Akalın, Gülben Ergen’i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.