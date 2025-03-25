Güler Sabancı Görevi Bıraktı: Yeni Başkan Çulhacı

Güler Sabancı Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Ayrılıyor

Güler Sabancı, Sabancı Holding’deki 47 yıllık kariyerinin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmayı kararlaştırdı. 2004 yılında Sakıp Sabancı’nın vefatının ardından görevi devralarak, holdingi Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri haline getiren Sabancı, yeni başkan olarak deneyimli isim Hayri Çulhacı’yı atıyor. Ancak bu durum Güler Sabancı için bir veda değil; Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki çalışmalarına devam edecek.

Güler Sabancı’nın Tarihi Mirası

Güler Sabancı, 2004 yılından bu yana Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenerek aile geleneğini devam ettirdi ve Türkiye’de kadın liderliğinin simgesi haline geldi. Holding, Sabancı’nın liderliğinde enerji, perakende ve dijitalleşme alanlarında önemli adımlar attı. Enerjisa, Brisa, Kordsa gibi markaların büyümesi ve Philip Morris ile ortaklığın sona erdirilmesi gibi cesur kararlar, onun vizyoner liderlik özelliklerini yansıtıyor. Sabancı, “Liderlik bir makam değil, bir sorumluluktur” ifadesiyle yönetim anlayışını özetlerken, holdingi sürdürülebilirlik ve şeffaflıkla tanıştırdı. Kariyeri 1978’de Lassa’da başladı ve onu fabrikanın ilk kadın yöneticisi yaptı, ardından Türkiye’nin en güçlü kadın liderlerinden biri konumuna geldi.

Kadın Liderliğinin Öncüsü

Güler Sabancı, devasa bir holdingin başında ilk kadın olarak tarihe geçiyor. Sabancı Üniversitesi’nin kurulması, Sabancı Vakfı’nın kadın hakları ve gençlik projelerine verdiği destek, onun sosyal alandaki etkisini artırdı. Forbes ve Fortune gibi mecralarda “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” arasında yer alan Sabancı, uluslararası birçok ödüle de layık görüldü. Avrupa Film Akademisi’nin 2023’teki Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü, bu başarıların bir işareti oldu.

Yeni Lider: Hayri Çulhacı Kimdir?

Sabancı Holding’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Türk bankacılık sektöründe köklü bir geçmişe sahip. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Çulhacı, ABD’deki Northeastern Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. Kariyerine 1979’da Hesap Uzmanı olarak başlayan Çulhacı, 1990’da Akbank’ta Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi ve 2009’dan itibaren Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak çalıştı. Sabancı Holding bünyesindeki deneyimiyle tanınan Çulhacı, şimdi holdingin geleceğini şekillendirecek bir konumda bulunuyor.

Sabancı Holding’de Yeni Bir Sayfa

Güler Sabancı’nın 21 yıllık liderliği, holdingi modern bir yapıya kavuştururken, Hayri Çulhacı’nın devraldığı bu mirası nasıl ilerleteceği konusunda merak uyandırıyor. Sabancı’nın sosyal projelere odaklanacağı yeni dönemde, Çulhacı’nın iş dünyasındaki deneyimiyle holdingin hangi yöne gideceği iş çevrelerince dikkatle izlenecek.