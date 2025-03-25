Güler Sabancı Görevi Bıraktı, Yerine Hayri Çulhacı Geldi

Güler Sabancı, 47 Yıllık Kariyerinin Ardından Yönetim Kurulu Başkanlığından Ayrılıyor

Güler Sabancı, Sabancı Holding’in efsanevi lideri olarak 47 yıllık kariyerinin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldı. 2004 yılında Sakıp Sabancı’nın vefatıyla bayrağı devralarak holdingi Türkiye’nin en büyük gruplarından biri haline getiren Sabancı, görevi deneyimli isim Hayri Çulhacı’ya bırakacak. Ancak bu durum Güler Sabancı için bir veda değil; Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Müzesi’nde yaptığı çalışmalara devam edecek.

Güler Sabancı’nın Tarihi Mirası

Güler Sabancı, 2004 yılından itibaren Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenerek aile geleneğini sürdürdü ve aynı zamanda Türkiye’de kadın liderliğinin simgesi oldu. Oksijen’den Elif Ergu Demiral’ın haberine göre, Sabancı’nın liderliğinde holding, enerji, perakende ve dijitalleşme gibi alanlarda önemli adımlar attı. Enerjisa, Brisa, Kordsa gibi markaların büyümesi ve Philip Morris ile ortaklığın sona erdirilmesi gibi cesur kararlar, onun vizyoner kimliğini ortaya koydu. Sabancı, “Liderlik bir makam değil, bir sorumluluktur” diyerek yönetim anlayışını net bir biçimde özetlerken, holdingi sürdürülebilirlik ve şeffaflıkla tanıştırdı. 1978 yılında Lassa’da başlayan kariyeri, onu fabrikanın ilk kadın yöneticisi yaptı ve zamanla Türkiye’nin en güçlü kadın liderlerinden biri olmasını sağladı.

Kadın Liderliğinin Öncüsü

Güler Sabancı, büyük bir holdingin başında ilk kadın olarak tarihe geçmeyi başardı. Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşu ve Sabancı Vakfı’nın kadına yönelik projelere verdiği destek, sosyal alandaki etkisini artırdı. Forbes ve Fortune listelerinde “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” arasında yer alan Sabancı, uluslararası alanda birçok ödül kazandı. Avrupa Film Akademisi’nin 2023’teki Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü, bu başarıların bir göstergesi oldu.

Yeni Lider: Hayri Çulhacı Kimdir?

Sabancı Holding’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Türk bankacılık sektöründe köklü bir geçmişe sahip. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Çulhacı, ABD’de Northeastern Üniversitesi’nde MBA yaptı. Kariyerine 1979 yılında Hesap Uzmanı olarak başlayan Çulhacı, 1990 yılında Akbank’ta Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi ve 2009’dan itibaren Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak çalıştı. Sabancı Holding bünyesindeki deneyimiyle tanınan Çulhacı, şimdi holdingin geleceğini şekillendirecek.

Sabancı Holding’de Yeni Bir Sayfa

Güler Sabancı’nın 21 yıllık liderliği, holdingi modern bir yapıya kavuşturarak büyük bir miras bıraktı. Hayri Çulhacı’nın bu mirası nasıl ilerleteceği ise merak konusu. Sabancı’nın sosyal projelere odaklanacağı yeni dönemde, Çulhacı’nın iş dünyasındaki deneyimiyle holdingi hangi yöne taşıyacağı iş çevrelerince dikkatle izlenecek.