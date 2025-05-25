“Gümrüklerde Tarihi Uyuşturucu Yakalama”

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’na giriş yapmak isteyen bir TIR, riskli olarak değerlendirildi ve X-Ray taramasına yönlendirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, en son teknolojiye sahip Araç ve Konteyner Tarama Sistemi’nden elde edilen görüntüler Gümrük Muhafaza personeli tarafından incelendi. Bu inceleme sonucunda, aracın yakıt deposunda şüpheli bir görüntü tespit edildi.

TESPİT EDİLEN MADDE

Belirlenen alandan alınan numune, el tipi uyuşturucu madde tespit cihazıyla test edildi ve bu numunenin metamfetamin olduğu anlaşıldı. Ekipler, yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL değerinde 764 kilogram likit metamfetamin türü uyuşturucuya el koymayı başardı. Olayla ilgili olarak soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

TARİHİ REKOR YAKALAMA

Aynı zamanda, ekipler 4 gün içerisinde Ambarlı Limanı’nda 279 kilogram esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 382 kilogram esrar, Dilucu Gümrük Kapısı’nda 691 kilogram metamfetamin ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 764 kilogram likit metamfetamin ele geçirdi. Bu dönemde toplam 2 ton 116 kilogram uyuşturucu yakalanarak tarihi bir rekora imza atıldı.