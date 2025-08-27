Gümüş, Yatırımcıların Yeni Tercihi Oldu!

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Gümüş fiyatları, dünya genelinde güçlü endüstriyel talep, devam eden arz sıkıntısı ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman cazibesinde artış gösteriyor. Bu yıl, gümüş, altından daha fazla getiri sağlıyor. Fed’in faiz indirimine dair beklentiler ve yatırımcıların altın alternatiflerine yönelmesi, gümüşün yükselişindeki önemli faktörler arasında yer alıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Gümüş, bugün saat 11.57’de 38,38 dolardan işlem görüyor. Yılın başında 29,24 dolardan kapanan gümüş fiyatları, 2024 itibarıyla yaklaşık yüzde 31’den fazla değerlendi. Aynı saatlerde ons altın fiyatı ise 3 bin 348 dolarda bulunuyor ve sene başında 2 bin 623 dolardan başlayan ons altın, yüzde 28 değer kazandı. Bu şekilde, gümüş yıl başından bu yana getiri açısından altın fiyatlarını geride bırakmış durumda.