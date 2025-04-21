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Gümüşhane’de Kavga: T.T. E.K’yi Vurdu

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OLAYIN AYRINTILARI

Alınan bilgiler doğrultusunda, Telme köyü yakınlarında T.T. ile E.K. arasında bir alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıkıyor. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda, T.T. tabanca ile E.K.’ye ateş ediyor.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın meydana gelmesiyle birlikte sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye yönlendiriliyor. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği müdahale sonucunda E.K.’nin hayatını kaybettiği belirleniyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

T.T., jandarmayı arayarak kendisini ihbar ediyor ve daha sonra gözaltına alınıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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