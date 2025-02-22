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Günay Güvenç, Muslera’yı Geride Bıraktı

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GALATASARAY’DA DEĞİŞİM YAŞANIYOR

Galatasaray’da sezon başından bu yana tartışmalara yol açan Fernando Muslera, perşembe akşamı oynanan AZ Alkmaar karşılaşmasında teknik direktör Okan Buruk tarafından yedek kulübesine alındı. 14 yıllık Galatasaray kariyerinde ilk defa herhangi bir sakatlık olmaksızın yedek kalmayı deneyimleyen Uruguaylı kaleci, yerine geçen Günay Güvenç’in performansı ile dikkat çekti.

GÜNAY GÜVENÇ YILDIZLAŞIYOR

Muslera, bu sezon Avrupa Ligi’nde toplam altı maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 16 kurtarış yaptı. 38 yaşındaki kalecinin gol engelleme oranı 0.47 olarak istatistiklere yansıdı. Buna karşın, Muslera’nın cezası nedeniyle kalede görev alan Günay, toplamda oynadığı dört karşılaşmada 17 başarılı kurtarış gerçekleştirdi. Günay’ın gol engelleme oranı ise 2.12 olarak dikkat çekiyor. Sonuç olarak, genç kaleci birçok istatistikte Muslera’yı geride bırakmayı başardı.

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