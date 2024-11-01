Güncel Hava Durumu Tahminleri Açıklandı

METEOROLOJİK TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey bölgelerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer alanların ise az bulutlu ve açık bir hava ile geçeceği öngörülüyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayları meydana gelebiliyor.

HAVA SICAKLIĞI DURUMU

Hava sıcaklıkları, genel olarak mevsim normalleri düzeyinde, bazı bölgelerde ise bu seviyenin üzerinde seyredebiliyor. Ancak kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor.

RÜZGARIN DURUMU

Rüzgar, genelde kuzey yönlerinden esiyor ve yurdun doğu bölgelerinde ise doğu ve güney yönlerden hafif, ara sıra orta şiddette esmesi öngörülüyor.