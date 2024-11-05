Güncel Şirket Ve Sektör Raporları

GÜNKÜ ŞİRKET VE SEKTÖR HABERLERİ

Tacirler Yatırım, günlük bülteninde günün önemli şirket ve sektör haberlerini derledi. Aşağıda detaylar yer alıyor.

ANADOLU ISUZU’DA NET ZARAR AÇIKLANDI

Anadolu Isuzu, 2024 yılının 3. çeyrek finansal sonuçlarını 96 milyon TL net zarar ile aktardı. Şirket, bir yıl önceki aynı dönemde 872 milyon TL net kar, önceki çeyrekte ise 20 milyon TL net zarar açıklamıştı. Aynı dönem içinde satış gelirleri, yıllık bazda %31, çeyreklik bazda ise %8 azalma gösterdi.

COCA COLA İÇECEK’TEN HAFİF NEGATİF RAKAMLAR

Coca Cola İçecek, 2024 3. çeyrek finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin biraz üzerinde 5,2 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar çeyreklik bazda %4,4 daraldı. Net satışlar, piyasa beklentisinin altında kalarak 36,7 milyar TL olarak kaydedildi ve çeyreklik bazda değişmedi. 2023 yılının 3. çeyreğine göre net satışlar %9,3, net kar ise %61,4 oranında azaldı.

GÜÇLÜ KALAN BRÜT KAR VE FAVÖK MARJLARI

CCI’ın brüt kar ve FAVÖK marjları, çok hafif düşse de güçlü kalmayı sürdürdü. Ayrıca, yapılan KAP bildiriminde CCI satış hacmi, “yatay-düşük-tek haneli büyüme”den “düşük-orta-tek haneli hacim daralması” şeklinde revize edildi.

Doğan Holding, 2024’ün 3. çeyrek finansal sonuçlarını 7 Kasım tarihinde açıklayacağını duyurdu.

ENERJİSA’DAN ZARAR AÇIKLAMASI

Enerjisa, 2024 3. çeyrek finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin altında 935 milyon TL zarar ile duyurdu. Şirket önceki çeyrek 17 milyon TL net kar, geçen yılın aynı döneminde ise 8,3 milyar TL net kar açıklamıştı. Regüle piyasa brüt karı, geçen yılki enerji tedarik maliyetleri ve azalan borçlanma giderleri ile daha yüksek YEKDEM birim fiyatının etkisiyle kısmen karşılandı.

GİRIŞİM FİYAT DESTEK MEKANİZMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Daha yüksek enerji maliyetlerine bağlı olarak serbest piyasa brüt karında azalma gözlemlendi. Düzenlemeye tabi piyasada, satışlar 9A2023’te 23,5 TWh’den, 9A2024’te %7 artışla 25,1 TWh olarak gerçekleşti. Serbest piyasa segment satışı ise %36 büyüyerek 12,5 TWh’e ulaştı.

GALATAWIND’DAN HAFİF NEGATİF SONUÇ

Galatawind, 2024 3. çeyrek finansal sonuçlarını 152 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %20 daralma gösterirken, geçen yılın aynı dönemine eş değer düzeyde kaldı. Bu süreçte ciro, toplam üretime rağmen %20 azaldı.

İŞ BANKASI’NDAN VAHİM RAKAMLAR

İş Bankası, 2024 3. çeyrek finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin altında 5,5 milyar TL ile açıkladı. Bankanın özkaynağı 291 milyar TL’ye, toplam aktif büyüklüğü ise 3,2 trilyon TL’ye ulaştı. Eylül sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 1,6 trilyon TL olurken, gayrinakdi kredi hacmi 539 milyar TL seviyesindeydi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre faiz gelirleri %164 artış göstermiştir.

KOTON’DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Koton, 2024 3. çeyrek finansal sonuçlarını 7 Kasım tarihinde açıklayacağını bildirdi.

TÜRK HAVAYOLLARI’NDAN POZİTİF GELİRLER

Türk Hava Yolları, 2024 3. çeyrek finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %11 üzerinde 51,5 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %70 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine eş değer seviyelerde kaldı. Toplam hasılat, bir önceki yıla göre %31 artarak 221,8 milyar TL’ye ulaştı.

TOFAŞ’TAN ZARAR AÇIKLAMASI VE YATIRIM PLANI

Tofaş Otomotiv, 2024 3. çeyrek finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin altında 312 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, önceki yıl 2,9 milyar TL net kar, önceki çeyrek ise 1,2 milyar TL net kar açıklamıştı. Ek olarak, Stellantis grubu ile yapılan yeni anlaşma gereği, 2024-2032 yılları arasında 250 milyon dolar tutarında yatırım ile yaklaşık 1 milyon adet üretim yapılacağı açıklandı.