Güneş: Oyunumuzun Altında Kaldık

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Trabzonspor, Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor ile karşılaştı ve deplasmanda berabere kaldı. Teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi. Galibiyet hedefiyle maça çıktıklarını kaydeden Güneş, hem kendi takımlarının hem de rakiplerinin bazı sıkıntılar yaşadığını ifade etti. “Ne yazık ki beklentilerimizin altında bir performans sergiledik. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz” diyen Güneş, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ve rakiplerinin belirli bir süre kendilerinden daha iyi göründüğünü belirtti.

İKİNCİ YARI MÜDAHALELERİ

İkinci yarıda oyuna müdahale ettiklerini ancak beklenen sonucu alamadıklarını söyleyen Güneş, “İlk yarının ortalarına doğru biraz daha oyuna ortak olduk. Topa sahip olup rakibin çıkmasını engelledik ve kenarlardan tehlikeli ataklar geliştirdik” dedi. Ancak gol bulamayışlarının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Güneş, “Kayserispor’un savunma anlayışı ve hızlı çıkışları bizi zorladı. Rakibi faulsüz durdurmak yerine baskıyla boğmalıydık ama bunu başaramadık” şeklinde konuştu.

TRANSFER EYLEMLERİ

Basın toplantısında transfer konusuna da değinen Güneş, savunma hattına bir takviye yapacaklarını belirtti. “Şu anda stoperde Savic’in dönüşü bizim için önemliydi. Ancak yine de bir stoper transferi yapacağız, genç ya da tecrübeli olabilir” diyen Güneş, orta saha için de çeşitli değerlendirmeler yaptıklarını ekledi. Ayrıca, “Zubkov’un transferi tamamlandı, hayırlı olsun. Kaliteli bir oyuncu ve umarım takıma önemli katkılar sağlar” ifadesiyle yeni transferin önemine vurgu yaptı. Trabzonspor’un transfer dönemindeki planları, teknik direktör Şenol Güneş’in açıklamalarıyla taraftarlar arasında merak uyandırıyor.