“Güneş Patlaması NASA ile Görüntülendi”

GÜNEŞ PATLAMASI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

26 Ekim 2024’te saat 10.19’da meydana gelen güçlü güneş patlaması geniş bir yankı uyandırdı. NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), bu olayın anlarını görüntülemeyi başardı.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Bu patlamanın, radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde aksamalara neden olabilecek özellikte olduğu bildirildi. X1.8 sınıfında kategorize edilen patlama, yörüngedeki astronotlar ve uzay araçları için de bir risk oluşturuyor.

RİSKLİ GÜNEŞ PATLAMALARI VE ETKİLERİ

Yoğunluklarına göre gruplandırılan güneş patlamalarında, ‘X sınıfı’ en yüksek güçte patlama olarak tanımlanıyor. Bu tür patlamalar, iletişim sistemleri, GPS ve elektrik şebekelerinde kesintilere neden olabiliyor. Ayrıca, Güneş patlamaları astronotlar ve uzay araçları için de radyasyon tehlikesi barındırıyor.