Güneş Sistemi’nde Uzaylı Teknolojileri Araştırılıyor

YENİ ARAŞTIRMALAR GÜNEŞ SİSTEMİNE YÖNELDİ

Onlarca yıl boyunca gökbilimciler, uzaydan gelen yapay sinyalleri dinlemek için radyo teleskopları ve optik cihazlar kullanarak dünya dışı zeka arayışını sürdürdü. Ancak son zamanlarda yapılan bir araştırma, dikkatleri Güneş Sistemi’nde gizlenmiş olabilecek uzaylı teknolojilerine çevirdi. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan bu çalışmaya göre, bilim insanları, Dünya’nın gölgesini bir doğal filtre olarak kullanarak insan yapımı uydu ve uzay çöplerinden gelen parazitleri ayıklama üzerinde yoğunlaşıyor. Stockholm Üniversitesi’nden Beatriz Villarroel’in liderlik ettiği ekip, son zamanlarda gökyüzünde artan uydu ve enkaz yoğunluğu nedeniyle “dünya dışı” olabilecek cisimleri tespit etmenin neredeyse imkansız hale geldiğini vurguluyor.

DÜNYA’NIN GÖLGESİ TEMİZ ALAN SUNUYOR

Bilim insanları, her gece Dünya’nın uzaya koni biçiminde bir gölge yansıttığını ifade ediyor. Bu alanın, uydulardan yansıyan güneş ışığının görülmediği bir “temiz arama alanı” sunduğunu belirtiyorlar. Bu nedenle burada gözlemlenen olağan dışı ışık parlamalarının veya izlerinin, teorik olarak yabancı kökenli olabileceği düşünülüyor. Araştırmacı ekip, Kaliforniya’daki Zwicky Transient Facility (ZTF) teleskobundan elde ettikleri 200 binden fazla görüntüyü inceledi. NEOrion adlı otomatik sistem, binlerce aday tespit etti; bunların çoğu meteor, uçak ya da bilinen asteroitler olarak belirlendi. Ancak ekip, kataloglarda yer almayan ve sıradan asteroitlerden çok daha hızlı hareket eden gizemli bir nesne ile karşılaştı. Ne var ki bu cismin kimliği henüz kesin olarak doğrulanamadı.

YENİ YÖNTEMLER İLE OKUMALAR YAPILIYOR

Araştırmada ayrıca 1957 öncesine ait astronomik fotoğrafların taranması ve şüpheli cisimlerin renk spektrumlarının incelenmesi gibi yeni yöntemler de değerlendiriliyor. Çalışma, doğrudan bir uzaylı teknolojisi kanıtı sunmasa da, mevcut teleskoplarla bu tür sistematik aramaların gerçekleştirilmesinin artık mümkün olduğunu göstermiş durumda. Bilim insanları şu anda ExoProbe adını verdikleri yeni bir proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu proje sayesinde farklı teleskoplardan eşzamanlı gözlemler yapılarak gizemli cisimlerin kesin mesafeleri ve özellikleri belirlenebilecek.