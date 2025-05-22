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Güneşlenen Turist Hayatını Kaybetti

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ANTALYA’DA BİR TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi’ndeki bir otelin plajında güneşlenen turist hayatını kaybetti. Deniz kıyısında kumların üzerinde uzanan Ilme Elisabeth Erna Hinkel, bir süre hareketsiz kalınca çevredeki insanlar durumu fark etti.

SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri gönderildi. Yapılan kontrollerde, Hinkel’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hinkel’in cansız bedeni Alanya Belediye Mezarlığı morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatırken, Hinkel’in 17 Mayıs’ta ilçeye geldiği ve konakladığı otelden 26 Mayıs’ta çıkış yapacağı öğrenildi.

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