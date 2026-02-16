Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Şap Hastalığı Ulusal Afet İlan Edildi

GÜNEY AFRİKA’DA ULUSAL AFET HALİ İLAN EDİLDİ

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde hızla yayılan şap hastalığı, ülke genelinde “ulusal afet hali” ilan edilmesine neden oldu. Ulusal Afet Yönetim Merkezi Başkanı Elias Sithole, Doğu Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Kuzey Batı ve Batı Cape eyaletlerinde yaşanan şap salgınının ulusal bir afet boyutuna ulaştığını açıkladı. Sithole, salgının etkileriyle başa çıkmak için ilan edilen bu ulusal afet halinin, Güney Afrika’nın hayvancılık sektörü, gıda güvenliği, kırsal geçim kaynakları ve ihracat pazarları için büyük bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

14 MİLYON HAYVAN AŞILANACAK

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, hükümetin önümüzdeki 12 ay içinde 14 milyon büyükbaş hayvanın aşılanmasını hedeflediğini belirterek, aşı için toplam 28 milyon doz gerektiğini duyurdu. Ramaphosa, çiftliklerin aşıyı hızlı bir şekilde temin edebilmesi için çalışmaların başladığını ifade ederek, “Tarım Bakanlığı ile birlikte çalışacak uzmanlar ve çiftçi örgütü temsilcilerinden oluşan özel bir ekip kurdum.” şeklinde konuştu.

VİRAL ENFEKSİYONUN ETKİLERİ AĞIR

Şap hastalığı, sığır, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda yüksek ateş ve ağız ile tırnaklarda yaralara yol açan bir viral enfeksiyon olarak dikkat çekiyor. Salgının hızla yayılması, hayvancılık ekonomisini tehdit eden ciddi verim kayıplarına neden oluyor.