Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Şap Hastalığı Ulusal Afet İlan Edildi

guney-afrika-cumhuriyeti-nde-sap-hastaligi-ulusal-afet-ilan-edildi

GÜNEY AFRİKA’DA ULUSAL AFET HALİ İLAN EDİLDİ

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde hızla yayılan şap hastalığı, ülke genelinde “ulusal afet hali” ilan edilmesine neden oldu. Ulusal Afet Yönetim Merkezi Başkanı Elias Sithole, Doğu Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Kuzey Batı ve Batı Cape eyaletlerinde yaşanan şap salgınının ulusal bir afet boyutuna ulaştığını açıkladı. Sithole, salgının etkileriyle başa çıkmak için ilan edilen bu ulusal afet halinin, Güney Afrika’nın hayvancılık sektörü, gıda güvenliği, kırsal geçim kaynakları ve ihracat pazarları için büyük bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

14 MİLYON HAYVAN AŞILANACAK

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, hükümetin önümüzdeki 12 ay içinde 14 milyon büyükbaş hayvanın aşılanmasını hedeflediğini belirterek, aşı için toplam 28 milyon doz gerektiğini duyurdu. Ramaphosa, çiftliklerin aşıyı hızlı bir şekilde temin edebilmesi için çalışmaların başladığını ifade ederek, “Tarım Bakanlığı ile birlikte çalışacak uzmanlar ve çiftçi örgütü temsilcilerinden oluşan özel bir ekip kurdum.” şeklinde konuştu.

VİRAL ENFEKSİYONUN ETKİLERİ AĞIR

Şap hastalığı, sığır, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda yüksek ateş ve ağız ile tırnaklarda yaralara yol açan bir viral enfeksiyon olarak dikkat çekiyor. Salgının hızla yayılması, hayvancılık ekonomisini tehdit eden ciddi verim kayıplarına neden oluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten İlk Talimat Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Çalış Akın" talimatı verdiğini duyurdu. Yeni göreviyle ilgili heyecanını paylaştı.
Gündem

Taksi Plakası Fiyatları Düşüşe Geçti Ve Vergi Sorunları Başladı

Taksi mali cihazının zorunlu hale gelmesiyle birlikte taksi plakası fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı.
Gündem

Araç Bagajındaki 30 Milyon Dolar Hırsızlığına 11 Gözaltı

İstanbul Bakırköy’deki bir lüks sitede gerçekleşen 30 milyon dolarlık hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor; gözaltı sayısı 11’e ulaştı. Paranın sahibi Bilal Durmaz ifade verdi.
Gündem

Galatasaray Hazırlıklarını Tamamlarken Okan Buruk’tan Önemli Açıklamalar

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Juventus maçı öncesinde transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı ve Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldı.
Gündem

YÖK Başkanı Özvar Kontenjanları Azaltacak Programları Açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da düzenlenen Vakıf Üniversiteleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.