Dünya

Güney Afrika’da eğlence mekanına saldırı!

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Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Durban şehrinde bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Polisin yaptığı açıklamaya göre, Umlazi ilçesindeki eğlence mekanına henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

DÜNYADA SUÇ ORANLARI EN YÜKSEK OLAN ÜLKELERDEN BİRİ

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin 2’sinin kadın olduğu ifade edildi. Güney Afrika, dünya genelinde suç oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor ve 2023 yılında 27 binden fazla cinayet işlenmiş durumda.

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