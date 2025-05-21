Güney Afrika Lideri Ramaphosa, Trump ile Tartıştı

RAMAPHOSA’NIN ABD ZİYARETİ VE BEYAZLARA YÖNELİK İDDİALAR

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ABD seyahati sırasında beyazlara yönelik kitlesel cinayetler ve topraklarına el konulmasıyla ilgili iddialarla karşı karşıya kaldı. Bu durum, Ramaphosa’nın Şubat ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yaptığı beklenmedik açıklamaları hatırlattı. Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump ile ticaret ve stratejik madenler konularını görüşmek amacıyla bir araya geldi. Görüşme başlangıçta dostça bir ortamda başladı; iki lider golf hakkında sohbet etti ve Ramaphosa’nın heyetinde ünlü Güney Afrikalı golfçüler Ernie Els ve Retief Goosen de bulundu.

OVAL OFİS’TE YAŞANAN TARTIŞMA

Oval Ofis’teki televizyon yayını ise hızlı bir şekilde farklı bir yöne dönüştü. Trump, beyaz Güney Afrikalıların zulme uğradığını iddia eden videolar ve basılı haberler göstererek bu iddialarını desteklemeye çalıştı. Trump, “İnsanlar güvenlikleri için Güney Afrika’dan kaçıyor. Topraklarına el konuluyor, birçok durumda öldürülüyorlar” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Trump’ın gösterdiği videoda, beyaz haçlarla işaretlenmiş ve beyazların mezarları olduğu öne sürülen görüntüler ile bazı muhalefet liderlerinin kışkırtıcı konuşmaları yer aldı. Trump, bu isimlerden biri olan Julius Malema’nın tutuklanması gerektiğini öne sürdü.

RAMAPHOSA’NIN TEPKİSİ VE CEVABI

Trump’ın gösterdiği video sırasında Ramaphosa genelde tepkisiz kaldı; zaman zaman başını çevirerek videoya baktı. Daha önce bu görüntüleri görmediğini ve nerede çekildiğini sordu. Trump ardından bazı gazetelerden alınmış haber kupürlerini göstererek, “Ölüm, ölüm” diyerek beyaz Güney Afrikalıların öldürüldüğünü iddia etti. Ramaphosa ise, ülkede suç oranının ciddi bir sorun olduğunu ve kurbanların büyük çoğunluğunun siyahlar olduğunu belirtti. Ancak Trump, onu yarıda keserek, “Çiftçiler siyah değil” dedi. Ramaphosa, “Bu endişeleri sizinle konuşmaya hazırız” şeklinde yanıt vererek soğukkanlılığını korudu.