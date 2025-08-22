Dünya

Güney Amerika’da 7.5 büyüklüğünde Deprem

guney-amerika-da-7-5-buyuklugunde-deprem

DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Güney Amerika’nın güney ucu ile Antarktika arasındaki sularda, Drake Geçidi’nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), bu bölge için tsunami alarmı verdi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü başlangıçta 8 olarak duyurdu. Ancak daha sonra yapılan güncellemelerle, depremin gerçek büyüklüğünün 7.5 olduğu ve 11 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

TSUNAMİ BEKLENTİSİ VE UYARILAR

Arjantin ve Şili’nin birçok kentinde hissedilen bu depremin ardından, tsunami dalgalarının önümüzdeki 3 saat içinde Şili kıyılarına ulaşması bekleniyor. SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması yönünde talimat verdi.

ÖNEMLİ

Dünya

Güney Amerika’da 7.5 Deprem: Tsunami Uyarısı Verildi

Şili açıklarındaki Drake Geçidi'nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Tsunami dalgalarının 3 saat içinde şehrin güney kıyılarına ulaşması öngörülüyor.
Gündem

Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel’in yalanladığını söyledi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye geçişiyle ilgili yaptığı açıklamada, CHP Lideri Özgür Özel'in sözlerine yanıt vererek, korktuğunu ifade etmediğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.