Güney Kore’de Nipah Virüsü Tanımlanıyor!

NİPAH VİRÜSÜNÜN TANIMI YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Güney Kore’de, ölüm oranı %75’e kadar ulaşabilen Nipah virüsü enfeksiyonunun “Sınıf 1 yasal olarak zorunlu bulaşıcı hastalık” olarak tanımlanması bekleniyor. Bu açıklama, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından 18 Mayıs’ta yapılmış. Kore merkezli haber sitesi afpbb.com’dan edinilen bilgiye göre, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla istişareler sonrasında bu tanımlamanın temmuz ayı başında kesinleşmesi öngörülüyor. COVID-19 pandemisinin ardından beş yıl içinde yapılan ilk önemli tanımlama olması sebebiyle, Güneydoğu Asya’ya seyahat edenlere özellikle virüsün yayıldığı bölgelere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılıyor.

NİPAH VİRÜSÜNÜN TARİHÇESİ VE ETKİLERİ

Nipah virüsü ilk olarak 1998 yılında Malezya’nın Nipah bölgesinde tespit edildi. O zamandan bu yana, çoğunluğu Hindistan ve çevresindeki ülkelerde olmak üzere 220’den fazla ölüme sebep oldu. Virüsün kuluçka süresi 4 ila 14 gün arasında değişiyor. Belirtiler arasında ateş ve kas ağrısı bulunuyor, ciddi vakalarda ise ensefalit, nöbet ve komaya neden olabiliyor. Nipah, hem insanları hem de hayvanları enfekte edebilen zoonotik bir hastalık olarak biliniyor. Enfeksiyonun, meyve yarasalarının tercih ettiği hurmaların suyunun insanlar tarafından tüketilmesiyle bulaştığı düşünülüyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İNCELEMELERİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hindistan ve Bangladeş’teki enfeksiyonların büyük ihtimalle bu içecekten kaynaklandığını analiz ediyor. Bu gelişmeler ışığında, virüsün yayılma potansiyeline karşı küresel ölçekte dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.