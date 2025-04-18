Güney Kore Orman Yangınları Bilançosu Açıklandı

ORMAN YANGINLARININ BİLANÇOSU

Güney Kore’de geçtiğimiz ay meydana gelen orman yangınlarının etkileri gün yüzüne çıkıyor. Yangınların yol açtığı hasarın, daha önce tahmin edilen miktardan çok daha fazla olduğu ortaya çıktı.

104 BİN HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kore Ormancılık Servisi’nden (KFS) yapılan açıklamaya göre, yangınlarda zarar gören alanın önceden tahmin edilen 45 bin 157 hektar miktarının yaklaşık 2,2 katı kadar olduğu bildirildi. Yangınlar nedeniyle Güney Gyeongsang eyaletinde 3 bin 397 hektar, Kuzey Gyeongsang eyaletinde 90 bin 289 hektar ve Ulsan metropol bölgesinde bin 190 hektar, toplamda ise 104 bin hektarlık bir alanın yandığı açıklandı.

EN FAZLA ETKİLENEN ALANLAR

Yangınlardan en fazla etkilenen bölge, 28 bin 853 hektar ile Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong olarak belirtildi. Andong şehrinde 26 bin 709, Cheongsong bölgesinde 20 bin 655 ve Yeongdeok bölgesinde 16 bin 208 hektar alanın da alevlerden etkilendiği kaydedildi.

CAN KAYBI SAYISI 31

Güney Kore’nin Güney Gyeongsang eyaletinde 21 Mart’ta başlayan orman yangınları, kısa sürede Kuzey Gyeongsang eyaletine de sıçramış ve kuru hava ile rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı. Yangınlar sonucunda en az 31 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirildi. Bu durumlardan dolayı, söz konusu yangınların Güney Kore tarihindeki en kötü orman yangınları arasında yer aldığı ifade ediliyor.