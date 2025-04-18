Güney Kore Orman Yangınları Bilançosu Açıklandı

ORMAN YANGINLARININ BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Güney Kore’de geçen ay meydana gelen orman yangınlarının bilançosu gün yüzüne çıktı. Yangınların yol açtığı hasarın daha önce öngörülenden çok daha fazla olduğu belirlendi.

ZARAR GÖREN ALAN 104 BİN HEKTAR

Kore Ormancılık Servisi’nden (KFS) gelen açıklamaya göre, yangınlardan etkilenen alanın tahmin edilen 45 bin 157 hektarın yaklaşık 2,2 katı kadar olduğu aktarıldı. Yangınlar sonucunda Güney Gyeongsang eyaletinde 3 bin 397 hektar, Kuzey Gyeongsang eyaletinde 90 bin 289 hektar ve Ulsan metropolünde 1.190 hektar olmak üzere toplamda 104 bin hektarlık alanın yandığı ifade edildi.

EN FAZLA ETKİLENEN BÖLGE UİSEONG

Yangınlardan en çok etkilenen bölge ise 28 bin 853 hektar ile Kuzey Gyeongsang eyaletine bağlı Uiseong oldu. Andong şehrinde 26 bin 709 hektar, Cheongsong bölgesinde 20 bin 655 hektar ve Yeongdeok bölgesinde 16 bin 208 hektarlık alanın da yangından etkilendiği kaydedildi.

31 CAN KAYBI YAŞANDI

Güney Gyeongsang eyaletinde 21 Mart’ta başlayan orman yangınları kısa sürede Kuzey Gyeongsang eyaletine de sıçradı. Kuru hava ve rüzgârın etkisiyle alevler hızla geniş bir alan kapladı. Yangınlar en az 31 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, birçok kişi de yaralandı. Söz konusu yangınların, Güney Kore tarihindeki en kötü orman yangınları olduğu aktarıldı.