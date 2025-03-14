Güneydoğu Anadolu’nun Fıstık Üretimi Zirvede

Fıstık, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli tarım ürünleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon bölgede 383 bin ton fıstık üretimi gerçekleştirilerek tüm zamanların en yüksek miktarına ulaşıldı. Çiftçilere sağladığı yüksek ekonomik kazanç nedeniyle fıstık, özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep başta olmak üzere Türkiye’nin 22 ilinde yoğun bir şekilde üretiliyor.

Türk Mutfağının Vazgeçilmezi

Çerez olarak tüketilen fıstık, tatlılardan yemeklere kadar birçok alanda Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Ayrıca, fıstık yalnızca Türkiye’de değil, yurtdışında da yoğun ilgi görüyor.

Ağaç Sayısı Arttı, Verim Çoğaldı

Fıstık üretiminde yıllar içerisinde farklılıklar gözlemleniyor; ancak artan ağaç sayısı verimliliği olumlu yönde etkiledi. Türkiye’de 2004 yılında fıstık üretimi 30 bin tonla başlarken, sonraki yıllarda bu rakam artarak 2006’da 110 bin ton, 2012’de 150 bin ton, 2016’da 170 bin ton, 2018’de 240 bin ton, 2020’de 296 bin 376 ton ve 2023 yılında 176 bin ton seviyesine ulaştı. 2024 yılı içinse fıstık üretimi, bir önceki yılın rakamını yüzde 117,6 artırarak 383 bin ton oldu ve bu durum, fıstık üretiminde rekor bir değere erişildiğini gösterdi.

Türkiye Dünya Fıstık Üretiminde Söz Sahibi

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Faruk Akbaş, Türkiye’nin dünya fıstık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde toplam 87 milyon 100 bin fıstık ağacının bulunduğunu, bunun 31 milyon 931 bininin Şanlıurfa’da yer aldığını ifade eden Akbaş, “2024 yılı fıstık üretiminde 25 yılın zirve rakamı olan 383 bin tonu yakaladık. Bu müthiş bir başarıydı, bu Türkiye’deki bütün üreticilerin başarısıydı. Ama Şanlıurfa daha bir başarılıydı, 179 bin ton tek başına üretim gerçekleştirdi.” dedi. Akbaş, 2024 yılında fıstıkta beklentilerinin Şanlıurfa için 80 bin ton, Türkiye genelinde ise 175 ila 180 bin ton civarında olduğunu belirtti.

96 Ükeye İhracat

Akbaş, 2024 yılında Türkiye’den 96 ülkeye fıstık ihracatından 229 milyon 777 bin dolar gelir sağlandığını aktardı. Geçen yıl artarak devam eden fıstık ihracatının 2025 yılında da süreceğini kaydetti.