Günün En Çok Oynanan Bahis Maçları

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN BAHİSLERİ VE YORUMLARI

İddaa programında günün en fazla tercih edilen bahislerini ve Misli yazarlarının bu karşılaşmalara ilişkin yaptıkları değerlendirmeleri sizler için derledik. Maçların heyecanını Misli’ye özel daha yüksek oranlarla yaşamak mümkün. “Şampiyon Oranlar” sadece Misli’de sunuluyor!

EYÜPSPOR – SİVASSPOR MAÇ ANALİZİ

Eyüpspor – Sivasspor mücadelesinde Misli’de kuponlarına maç sonucunu 1 olarak ekleyen üyelerin %44’ü Eyüpspor’un galip geleceğini düşünüyor. Misli Yazarı Sabri Ugan, “Eyüpspor daha etkili oynadığı kendi sahasında, Sivasspor karşısında favori. Bununla beraber, kazanmalarına karşılık Bodrumspor karşısındaki performanslarını eksik gördüm. Sivasspor ritmini bulduğunda kolay gole gidebilen bir takım. Bu yüzden, ilk yarıda Sivasspor galibiyeti aklımı kurcalıyor,” ifadelerini kullanıyor.

KONYA SPOR – BODRUM FK MAÇ ANALİZİ

Konyaspor – Bodrum FK mücadelesinde Misli’de kuponuna bu maçı ekleyen üyelerin %49’u Konyaspor’un kazanacağını düşünüyor. Misli Yazarı Tutmaz Tahminler, “Konyaspor son haftalarda iyi futbol oynamasına rağmen istediği puanları alamadı. Artık kazanmak zorundalar, aksi takdirde sıkıntılı günler yaşayacaklar. Bodrumspor’un kadro kalitesi ligin en kötü 2-3 takımından biri. Eğer bu maçı da kazanamazlarsa küme düşme adayı olacaklar,” diyor. Bu maçta en az 2 gol gelme ihtimali de yüksek görünüyor.

WERDER BREMEN – MAINZ MAÇ ANALİZİ

Werder Bremen – Mainz karşılaşmasında Misli’de kuponlarına maç sonucunu 1 olarak ekleyen üyelerin %11’i Werder Bremen’in kazandığını öngörüyor. Misli Yazarı Halil İbrahim Ağış, “Werder Bremen son 4 maçta galibiyet alamadı, ancak hücum hattında skor üretiyorlar. Mainz ise iç sahada kazanarak üst sıralar hedefini korumayı amaçlayacak. İki hücum yönü güçlü ekip, 2.5 Gol Üstü barajını geçer,” ifadelerini paylaşıyor.

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