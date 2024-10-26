Günün En Fazla Bahis Yapılan Maçları

İDDAA PROGRAMINDA GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN BAHSİLERİ

İddaa programı içinde yer alan günün en çok tercih edilen bahislerini ve Misli yazarlarının bu karşılaşmalara dair yorumlarını derledik. Maçların heyecanını Misli’ye özel daha yüksek oranlarla yaşayın. “Şampiyon Oranlar” sadece Misli’de!

REAL MADRID – BARCELONA MAÇININ ANALİZİ

Günün öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Real Madrid – Barcelona mücadelesinde, Misli üyelerinin %14’ü maç sonucunda Real Madrid’in galibiyetine oynuyor. Misli yazarı Sezer Kenar, karşılaşma hakkında “Bu maçı gollü bir mücadele olarak bekliyorum. İlk yarıda en az 2 gol olacaktır” ifadesiyle düşüncelerini paylaşıyor. La Liga’da El Clasico zamanı, Barcelona 27 puanla liderken, namağlup Real Madrid 24 puanla onları takip ediyor. Her iki takım da Avrupa Kupaları’nda Almanya ekiplerine karşı farklı galibiyetler alarak bu karşılaşmaya moralli bir şekilde geliyor. Ancak Real Madrid, Thibaut Courtois ve Rodrygo gibi önemli oyuncularını kaybetmiş durumda. Ayrıca Alaba ve Carvahal’ın sakatlıkları sürüyor. Barcelona’da ise Ter Stegen, Ferran Torres, Araujo, Bernal ve Christensen bu maçı kaçıracak. Real Madrid, Barcelona’nın biraz daha zor maçlar kazandığını gösteriyor, fakat evinde oynadığı tüm resmi karşılaşmaları kazanmayı başardı.

NAPOLİ – LECCE MAÇININ ANALİZİ

Napoli – Lecce karşılaşmasına katılan Misli üyelerinin %58’i mücadelede Napoli’nin galibiyetine yönelmiş durumda. Misli yazarı Aykut Aydın, “Napoli, ilk yarıda en az bir gol bulacaktır” diyerek düşüncelerini aktarıyor. Serie A’da liderlik yarışını sürdüren Napoli, bu hafta en formsuz takımlarından Lecce’yi konuk edecek. Avrupa Kupalarında yer almayan Lecce, geniş kadrosu ile ligi kazanmayı hedefleyen Napoli karşısında net bir favori konumunda. Meret takımla antrenmanlara başladı fakat milli takımdan sakat dönen Lobotka dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Napoli’nin Lukaku, Politano, Kvara ve McTominay gibi yıldız oyuncuları ile bu maçı kaybetmesi zor görünüyor.

AUGSBURG – B DORTMUND MAÇININ ANALİZİ

Augsburg – B Dortmund mücadelesinde Misli üyelerinin %40’ı Dortmund’un galibiyetine yöneliyor. Misli yazarı Müjdat Mustafa Muratoğlu, “Bu maç tipik bir 2.5 üst maçı gibi gözüküyor” diye belirtiyor. Augsburg, bu sezon Bundesliga’da birçok dalgalanma yaşıyor ve son maçında Freiburg’a 3-1 mağlup oldu. Mevcut durumda ligde 15. sırada yer alıyor. Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund ise, Real Madrid’e karşı dramatik bir maçı kaybetti ancak ligdeki son sınavında St Pauli’ni zorlansa da yenmeyi başardı.

MİSLİ’DEN YENİ ÜYELERE ÖZEL KAMPANYA

Misli’ye yeni üye olan herkes 50+100 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Mobil uygulamadan Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve anında 50+100 TL kazanın. “Şampiyon Oranlar” ve özel oyunların bulunduğu Misli’de, maçların heyecanını daha fazla yaşayın!