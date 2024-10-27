“Günün En Fazla Oynanan Maçları”

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARI

İddaa programında öne çıkan ve en fazla tercih edilen bahisler ile Misli yazarlarının bu karşılaşmalara dair yaptığı değerlendirmeleri sizler için bir araya getirdik. Maçların heyecanını Misli’ye özel daha yüksek oranlarla yaşamak mümkün. “Şampiyon Oranlar” sadece Misli’de sunuluyor!

FENERBAHÇE – BODRUMSPOR MAÇ ANALİZİ

Fenerbahçe – Bodrumspor karşılaşması, “Şampiyon Oran” bültenindeki popüler maçlardan biri. Misli üyelerinin %45’i Fenerbahçe’nin maçı kazanacağına inanıyor. Misli Yazarı Sabri Ugan’ın tercihi ise “İlk Yarı / Maç Sonucu: 1/1”. Ugan, “Böyle bir maçın analizi yapılmaz. Fenerbahçe karşılaşmanın mutlak favorisi. Bodrumspor’un henüz oyun istikrarını sağlayamamış olması, Fenerbahçe’nin rahat bir galibiyet elde edeceğini gösteriyor.” diyor. İlk yarıda gol bularak maçı kazanmayı da mantıklı bir seçim olarak değerlendiriyor.

CHELSEA – NEWCASTLE UNITED KARŞILAŞMASI

Chelsea – Newcastle United maçında ise Misli üyelerinin %49’u Chelsea’nin 3 puan elde edeceğini düşünüyor. Misli Yazarı Mert Artun, “Chelsea, Liverpool’a yenildi ama Panathinaikos’a karşı 4-1 kazandı. Newcastle United ise gol atmada zorlanıyor ve eksik oyuncuları var.” diye belirtiyor. Ev sahibi takım tam kadro mücadele edecek. Artun, Chelsea’nin bu maçı kazanarak ilk 4 iddiasını güçlendireceğini öngörüyor.

ARSENAL – LIVERPOOL MAÇ YORUMU

Arsenal – Liverpool maçı “Şampiyon Oran” bülteninde dikkat çeken bir diğer karşılaşma. Misli üyelerinin %17’si Liverpool’un galip geleceğini düşünüyor. Misli Yazarı Can Tongo, “Premier Lig’de haftanın mutlaka izlenmesi gereken maçı. Tempolu, bol pozisyonlu bir 90 dakika bizleri bekliyor. Skorun 2.5 üstüne çıkacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulunuyor.

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