Günün Favori Maç Tahminleri

ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARDA YORUMLAR

Misli’de yer alan “Şampiyon Oranlı” maçlar için Misli yazarları değerli yorumlarını paylaşıyor. Sizler de “Şampiyon Oran” farkıyla Misli’de karşılaşmaların gerilimini daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri…

GENOA – FIORENTINA MAÇ TAHMİNLERİ

Genoa – Fiorentina karşılaşmasında Misli yazarı Alper Öcal, konuk takım Fiorentina’nın galip gelmesini bekliyor. “Fiorentina doludizgin gitmeye devam ediyor. Milan’dan sonra Roma’yı da yendiler ve 5 attılar. Resmi maçlarda üst üste 5’inci, ligde de 3’üncü galibiyeti aldılar. Gudmundsson dışında önemli bir eksikleri yok. Genoa ise revir gibi. Ligde 7 maçtır kazanamıyorlar, son 4 maçta kalelerinde en az 2 gol gördüler. Fiorentina maçın net favorisi.”

AL SHABAB FC – AL WEHDA FC MAÇ TAHMİNLERİ

AL Shabab FC – AL Wehda FC karşılaşmasında Misli editörü Suat Can Yurdum, ev sahibi takımın kazanacağına dair tahmin yapıyor. Suat Can Yurdum, “Vitor Pereira yönetimindeki Al Shabab, aldığı 2 mağlubiyet sonrası Orubah’ı 3-0 ile geçerek moral buldu. Tehlikeli hattın üzerinde bulunan Al Wahda ise son 6 maçta yalnızca 2 puan toplayabildi. Shabab’ın evinde kazanmasını ve çıkışa geçmesini bekliyorum.” sözleriyle olumlu görüş bildirdi.

OLIMPIA MILANO – VIRTUS BOLOGNA MAÇ TAHMİNLERİ

Olimpia Milano – Virtus Bologna karşılaşmasında Misli yazarı Gökhan German, ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor. Gökhan German, “İki İtalyan takımı karşı karşıya. İkisinin de sadece birer galibiyeti var. Bu yıl Play-Off’un uzağında kalacaklardır. Milano, daha dengeli bir takım. İç saha avantajını kullanacaklardır. Tercihim 1.” diyerek tahminini açıkladı.

ÜYELER İÇİN ÖZEL KAMPANYA

Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir. Misli’ye yeni üye olan herkes 50+100 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Mobil uygulamadan Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve anında 50+100 TL kazanın. “Şampiyon Oranlar” ve özel oyunların bulunduğu Misli’de karşılaşmaların heyecanını daha fazla yaşayın!