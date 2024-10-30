Günün Finans ve Borsa Gelişmeleri Özeti

GÜN SONUNDA BIST100 ENDİKSİNDE YÜKSELİŞ

BIST100 endeksi günü %0.68 oranında, 60.76 puan artışla 9.006,55 seviyesinden kapattı ve işlem hacmi 69,214 milyar TL oldu. Aynı zamanda, borsa ve finans piyasalarını etkileyen çeşitli gelişmeler de yaşandı.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİKTE ZAM YOK

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği açıklamada, “Ocak ayı için doğalgaz ve elektrik için zam gündemde değil” ifadelerini kullandı.

ASELSAN’DAN ÖNEMLİ SÖZLEŞME

Aselsan, STM ile 58,6 milyon euro tutarında bir satış sözleşmesi imzalandığı bilgisini verdi. Bu anlaşma, savunma sanayinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Garanti BBVA, 2024 yılı için dolar/TL öngörüsünü 38 seviyesinden 37 seviyesine düşürerek, Türkiye’nin 2024 büyüme tahminini de %3,5’ten %3,2’ye çekti. Bu durum, piyasalardaki belirsizliklerin etkisini gösteriyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin Ekim ayı itibarıyla gerilediğini duyurdu. Enflasyon beklentisi, 4,4 puan azalarak %67,2 seviyesine düştü. Bu oran, Mart 2022’den bu yana hane halkının en düşük enflasyon beklentisi oldu.

EKONOMİK GÜVEN ENDESKİNDE ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95,0 iken, Ekim ayında %3,2 artarak 98,0 değerine ulaştı. Bu durum, ekonomik iyileşme sinyalleri taşıyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜ KÂRINI ARTIRDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün net kârı Eylül ayında %12,1 düşüşle 77,64 milyar TL olurken, Ocak-Eylül döneminde 460,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu sonuç, sektörün genel performansı hakkında bilgi veriyor.