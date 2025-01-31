Günün Finans Ve Borsa Özet Haberleri

BIST100 GÜNDE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

BIST100 endeksi, günü %0,77 oranında 77,72 puan düşüşle 10.004,38 puandan kapattı. Gün içerisinde işlem hacmi 94 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu gelişmelerin yanında, finans ve borsa piyasaları açısından önemli olaylar yaşandı.

YAPI KREDİ’NİN NET KARI DÜŞTÜ

Yapı Kredi’nin 2024 yılı net karı 29,02 milyar TL olarak açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 68,01 milyar TL olarak bildirilmişti. Son bir yıl içerisinde Yapı Kredi’nin net karı yüzde 57 oranında bir düşüş gösterdi.

FITCH RATINGS’DEN BİLDİRİM

Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankaları için refinansman risklerinin azaldığını belirtti. Bu durum, sıkılaştırma önlemleri ve yetkililerin ortodoks para politikalarına geri dönmeleri ile ilişkilendirildi.

THYAO’DAN YENİ SERMAYE ARTIRIMI

Türk Hava Yolları (THYAO), %100 bağlı ortaklığı olan THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş’nin sermayesini 7,5 milyar TL’ye yükseltme kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu.

BİRLEŞİM GRUP HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş paylarına yapılan halka arza 188.452 yatırımcı katıldı. Bu süreç, yatırımcıların ilgisini çekti.

Dış TİCARET AÇIĞINDA DÜŞÜŞ

Dış ticaret açığı, 2024 yılı itibarıyla %22,7 oranında azalarak 106 milyar 339 milyon dolardan 82 milyar 165 milyon dolara geriledi.

TÜRK-İŞ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

Türk-İş, ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yeni yılda 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret, ocak ayı itibarıyla açlık sınırının altına düştü.