Günün Misli Şampiyon Tercihleri Belirlendi

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARI

Misli’deki günün “Şampiyon Oranlı” maçları, Misli yazarları tarafından sizin için değerlendiriliyor. Siz de “Şampiyon Oran” farkıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri…

PARMA-LECCE MAÇI

Parma-Lecce karşılaşmasında “Canlı Sohbet” seçeneği mevcut. Misli yazarı Ozan Gür, her iki takımın da gol bulmasını umuyor. Ozan Gür’ün analizi şöyle: “Parma, Milan deplasmanında uzatmalara önde girdiği maçı 3 dakikada yediği iki golle kaybetti. Bu sezon benzer bir durumu daha önce de yaşamışlardı. Tecrübe eksikliğinin yanında savunma zafiyetleri, Parma’da bu durumun tekrarlanmasına neden oluyor. Lecce, son 5 maçın 4’ünde karşılıklı gollere imza atarken, son 3 maçta 2,5 gol barajını aşan sonuçlar aldı. Rakip Parma olunca üçüncü bölgede aktif oyun, olası. Her iki takımın savunma zafiyetleri ön planda olacak. Karşılıklı goller bekliyorum.”

BLACKBURN ROVERS-PRESTON MAÇI

“Canlı İzle” seçeneği bulunan Blackburn Rovers-Preston karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, deplasman ekibinin kaybetmeyeceğini düşünüyor. Mert Artun’un yorumu şöyle: “Preston 5 maçtır kaybetmiyor. Blackburn Rovers oldukça formsuz bir dönemden geçiyor. Son 6 lig maçında tek galibiyetleri var. Ligdeki son 3 maçı da kaybettiler. Sakatlıklardan dolayı zorlu bir dönemden geçen ev sahibinde Cantwell’in de bu maçta hazır olması beklenmiyor. Preston forveti Osmajic oldukça formda. Watford’u deplasmanda yendikten sonra iç sahada Middlesbrough’u da yendiler. Bu deplasmanda da kaybedeceklerini düşünmüyorum.”

PARTİZAN-KIZIL YILDIZ MAÇI

Misli’de “Canlı İzle” seçeneği ile sunulan Partizan-Kızıl Yıldız karşılaşmasında Misli yazarı Evren İçener, Partizan’ın galip geleceğini öngörüyor. Evren İçener’in açıklamaları şu şekilde: “Partizan’da Marinkovic ile Ntilikina yok. Pokusevski ve Bosnjakovic’in oynama durumu belirsiz. NBA patentli oyuncu Washington sakatlıktan çıktı, son yerel lig maçında oynadı. Kızıl Yıldız’da Mike Daum yok, Lazic’in durumunun ne olacağı belirsiz. Belgrad arenasında Kızıl Yıldız taraftarları da olacak. Derbi maçlarında genelde tansiyon, mücadele gücü yüksek olur. Ligin ilk yarısında Partizan aynı salonda rakibini 77-89 yenmesini bilmişti. 1 ay sonrasında yerel ligde Kızıl Yıldız rövanşı aldı. Partizan’ın play-off ve play-in hedefinde iç saha maçlarında hata yapmaması gerekiyor. Ayrıca derbi maçı olması sebebiyle de motivasyonları yüksek olacak. Partizan tarafındayım.”

ŞAMPİYON ORAN KAMPANYASI

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