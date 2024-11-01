Günün Öne Çıkan Bahisleri Ve Yorumları

GÜNÜN MAÇLARI VE YORUMLAR

İddaa programında yer alan en çok oynanan bahisleri ve Misli yazarlarının bu maçlar hakkındaki değerlendirmelerini sizler için bir araya getirdik. Önemli karşılaşmaların heyecanını Misli’ye özel yüksek oranlarla yaşayın. “Şampiyon Oranlar” yalnızca Misli’de!

B. LEVERKUSEN – STUTTGART MAÇININ ANALİZİ

Bayer Leverkusen ile Stuttgart arasındaki karşılaşma, Misli’de dikkat çeken maçlardan biri. “Canlı Sohbet ve Canlı İzle” seçenekleri mevcut. Misli üyelerinin %27’si, ev sahibi takımın galip geleceğini öngörüyor. Misli yazarı Halil İbrahim Ağış’ın tercihi ise “İlk Yarı 1.5 Üst” yönünde. Son şampiyon Leverkusen, yoğun maç temposu nedeniyle savunmada sorun yaşıyor. Son haftalarda kolay goller yiyen ekip, Almanya Kupası’nda alt lig takımı Elversberg’i 3-0’la geçti. Stuttgart ise Holstein Kiel karşısında 2-1 galip gelerek galibiyet hasretini sonlandırdı. Her iki takımın da hücum gücü yüksek ve hızlı başlayan bir karşılaşma bekleniyor; bu nedenle ilk yarıda 1.5 gol barajının aşılması olasılığı yüksek.

GAZİANTEP – GÖZTEPE MAÇINI YORUMLAMA

Gaziantep ile Göztepe’nin mücadelesinde, Misli üyelerinin %16’sı konuk ekibin galip geleceğini düşünüyor. Misli yazarı Sabri Ugan’ın tercihi ise “Karşılıklı Gol Var” şeklinde. Gaziantep FK, geçen hafta Konyaspor maçında etkileyici bir performans sergiledi. Göztepe, Trabzonspor’u son dakika golüyle 2-1 yenerken, sakatlıklar nedeniyle eksiklerle sahada olacak. Bu durumda, her iki takımın da gol bulması mümkün görünüyor.

MONACO – ANGERS SCO MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Monaco ile Angers SCO karşılaşmasında, Misli üyelerinin %41’i ev sahibi takımın galip geleceğini düşünüyor. Misli yazarı Yusuf Kenan Çalık’ın tercihi ise “2.5 Üst” yönünde. Monaco, bu sezonki ilk yenilgisini Nice karşısında aldı. Angers, Saint Etienne’i yenerek düşme hattından çıktı. Her iki takımda da önemli sakatlıklar ve cezalı oyuncular mevcut, bu nedenle gollü bir mücadele bekleniyor.

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