Günün Öne Çıkan Finans Haberleri

BIST100’DE DÜŞÜŞ

BIST100, günü %1,04 oranında 103,22 puan düşüşle 9.779,57 puandan kapattı. İşlem hacmi ise 102,7 milyar TL olarak kaydedildi. Bununla birlikte, finans ve borsa piyasalarını etkileyen önemli gelişmeler gün içerisinde yaşandı.

MSCI, Şubat 2025 tarihli endeks gözden geçirme sonuçlarını duyurdu. Anadolu Efes, MSCI Global Standard Türkiye Endeksi’nden çıkarıldı.

ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında aylık bazda %0,5 ve yıllık bazda %3 artarak beklentilerin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistler, aylık artışın %0,3 olacağını tahmin ediyordu ve yıllık enflasyon beklentisi ise %2,9 olarak belirlenmişti.

YABANCI YATIRIMCILARIN ALIMLARI

Ocak ayında yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul’da net alım pozisyonu aldı. THYAO, TCELL ve ASTOR, en çok tercih edilen hisseler olurken, AEFES, MAVI ve EREGL etrafında satış hareketleri gözlemlendi.

TÜRKİYE ABD HAZİNE TAHVİLİ ALIMINA BAŞLADI

Türkiye, yaklaşık on yıl aradan sonra ilk kez ABD Hazine tahvili alımına başladı. Konuya yakın bir kaynağa göre, bu durum, 2016 yılında yaşanan siyasi gerilimlerin ardından başlayan tahvil satış sürecinin sona erdiğini gösteriyor.

BÜYÜK BAKAN SÖYLÜYOR

Bakan Şimşek, Türk lirasının dolar karşısındaki performansını değerlendirirken, yüksek enflasyon sebebiyle liranın nominal olarak zayıflamasının anlaşılabilir olduğunu belirtti. ABD’nin gümrük vergilerinin Türkiye üzerindeki etkisi hakkında gelen bir soru üzerine ise, Türkiye’nin ABD’nin tarifeleri nedeniyle ‘manşetlerde olmasını’ beklemediğini ifade etti ve “Çünkü ABD tarafından zaten yüksek gümrük vergilerine tabi tutuluyoruz” dedi.

ENDÜSTRİLER BİST’TE İŞLEME BAŞLIYOR

Enda Enerji ve Kalyon Güneş Teknolojileri, 13 Şubat’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sürecinde ilgi çeken bu iki şirket, ana pazarda yatırımcılarla buluşacak.

TRUMP’TAN FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının düşürülmesi yönündeki çağrısını sosyal medya platformu üzerinden yineledi. Trump, yaptığı paylaşımda “Faiz oranları düşürülmeli, bu da önümüzdeki tarife düzenlemeleri ile el ele yürümelidir. Hadi Rock’n Roll yapalım Amerika!!” ifadelerini kullandı.