Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri

GÜNÜN ŞİRKET HABERLERİ

Tacirler Yatırım, günlük bülteninde günün şirket ve sektör haberlerini kapsamlı bir şekilde aktardı. Rapordaki bilgiler şu şekilde:

DOĞUŞ OTOMOTİV DUYURUSU

Doğuş Otomotiv, 2024 yılının son çeyreğine dair finansal raporları 28 Şubat’ta kamuoyuna açıklayacağını bildirdi.

EREĞLİ DEMİR ÇELİKİN NET KARI

Ereğli Demir Çelik, 4Ç24 finansal sonuçlarını 2,7 milyar TL net kar ile açıklayarak beklentilere paralel bir sonuç elde etti. Açıklanan net kar, deprem dolayısıyla alınan sigorta tazminatlarının getirdiği tek seferlik gelir ile desteklendi. Şirketin cirosu, beklentilerin üzerinde 55 milyar TL olarak kaydedildi. 4Ç24 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış ile 2,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Hacimsel satışlarını büyüten şirket, ton başına FAVÖK seviyesi 2020 sonrası, 1Ç23’ten sonra en zayıf ikinci çeyrek performansını sergiledi. 2025 yılının ocak ayı itibariyle küresel demir çelik fiyatlarında bir toparlanma öngörülüyor. Şirketin satış hacimlerinin artması ile bu toparlanmanın 2025 yılı bilançolarını desteklemesi bekleniyor.

GÜRSEL TURİZM PROJESİ

Gürsel Turizm, Saudi Arabia Engineering Consultants ile bağlayıcı olmayan bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladığını duyurdu. Bu mutabakat, Mekke Şehri ve Kutsal Yerler Kraliyet Komisyonu tarafından ihale edilen “Mekke Otobüslerinin İşletilmesinin Denetlenmesi ve İkinci Aşamanın Araştırılması” projesine alt danışman olarak destek vermeyi kapsıyor.

ISCTR, 4Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisi (7,45 milyar TL) ve kurum tahmininin (7,86 milyar TL) üzerinde, 10,8 milyar TL net kar ile açıkladı. Ancak net kar, yıllık bazda %37 azalarak 2024 yılı toplamında 45,5 milyar TL seviyesine geriledi. Karlılık büyük ölçüde bankacılık faaliyetlerinden ziyade holdingleşme sürecinde elde edilen iştirak gelirlerinden kaynaklandı. Faiz gelirleri yıllık bazda %139 artarak 530,9 milyar TL’ye ulaşırken, faiz giderleri %219 artışla 496,5 milyar TL oldu. Net ücret ve komisyon gelirleri %115 artış göstererek 91,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Net faaliyet karı ise 4Ç24’te 274 milyon TL olarak kaydedildi. Marj ve rasyolar incelendiğinde, net kar/faiz geliri rasyosu geçen yıla göre %8,57 düzeyinde gerçekleşti.

IMAŞ MAKİNA YENİ PROGRAMDA

İmaş Makina, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen TURQUALITY Marka Destek Programı’na dahil edildi. Bu destek programı, şirketin markalaşma sürecini hızlandırarak uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak.

İSKENDERUN DEMİR SONUÇLARI

İskenderun Demir, 4Ç24 finansal sonuçlarını 6 milyar TL net kar ile açıkladı. Bu sonuç, bir önceki yılın aynı dönemine paralel sonuçlar gösterdi ve deprem kaynaklı sigorta tazminat gelirlerinden gelen tek seferlik destek ile desteklendi. Ancak şirketin cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 daralma yaşadı.

PEKİNG YAZILIM DUYURUSU

Şirket, 4Ç24 finansal sonuçlarını 236 milyon TL net zararla açıkladı. Böylece, 2024 yılında 106 milyon TL net kar elde etmiş oldu. Şirketin nakit ve nakit benzerleri, bir önceki yıla oranla %36 düşüş gösterirken, özkaynakları aynı dönemde %27 geriledi. Ortalama özkaynak karlılığı %2,80 seviyesinde gerçekleşti.

PEGASUS DUYURUSU

Pegasus Hava Taşımacılığı, 4Ç24 finansal sonuçlarını 4 Mart tarihinde açıklayacağını bildirdi.

TOFAŞ OTOMOTİV AÇIKLAMASI

Tofaş Otomotiv, 4Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin altında 121 milyon TL net zararla açıkladı (Piyasa beklentisi: 511 milyon TL net kar). Şirket, önceki yılın aynı döneminde 7,4 milyar TL net kar, bir önceki çeyrekte ise 332 milyon TL net kar açıklamıştı. Böylece, Tofaş 2024 yılını toplam 5,2 milyar TL net zarar ile tamamladı. 4Ç24’te 27,7 milyar TL satış geliri elde eden şirket, piyasa beklentisi olan 28,4 milyar TL’nin altında kaldı. Aynı dönemde satış gelirleri yıllık bazda %45 azalırken, çeyrek bazında %22 artış gösterdi. Şirketin operasyonel kârlılığında son çeyrekte bir miktar toparlanma gözlemlense de, yılı geçen yılın aynı dönemine göre zayıf tamamladı. Şirketin 2024 yılı içindeki satış hedefleri, yurt içinde 170 bin adet, ihracatta ise 65 bin adet olarak belirlenmişti. Ancak gerçekleşen satış rakamları beklentilerin altında kaldı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ DUYURUS

Smart Güneş Enerjisi, ilk kez katıldığı Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Raporlaması’nda B Yönetim Seviyesi notu aldı. CDP, şirketlerin çevresel etkilerini ölçebilmesi ve yatırımcılara şeffaf bilgi sunabilmesi için bir uluslararası platform sağlar ve sürdürülebilir finansmana erişimi kolaylaştırır.