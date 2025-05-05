Günün Özeti: Finans Ve Borsa Gelişmeleri

BIST100 KAPANIŞI VE İŞLEM HACMİ

BIST100, günü %0,60 oranında 55,39 puan düşüşle 9.112,19 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 74,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde finans ve borsa piyasalarını etkileyen bazı önemli gelişmeler meydana geldi.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın dördüncü enflasyon rakamlarını oluşturan nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Nisan ayında enflasyon yıllık %37,86 ve aylık %3,00 şeklinde arttı. Mart ayında ise aylık bazda %2,46, yıllık bazda ise %38,1 oranı kaydedilmişti.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN AÇIKLAMALAR

Bakan Şimşek, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunarak, “Hayat pahalılığı ile mücadele en önemli gündem maddesi. 2 yıla yakın süredir programın amacı enflasyonu düşürmek,” dedi. Bu açıklamalar, ekonomik istikrar için önemli bir yol haritası sunuyor.

BORSADA YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

Borsa İstanbul, T+1 takas döngüsüne geçiş için piyasa paydaşlarının görüşlerine başvuracak bir değerlendirme sürecini başlatma kararı aldı. Bu değişiklik, borsa işlemlerinin hızlanmasına olanak tanıyabilir.

TÜSİAD YÖNETİCİLERİ HAKKINDA YENİ İDDİANAME

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, yargıyı etkilemeye teşebbüs etme suçlamasıyla yeni bir iddianameyle karşı karşıya kaldı. İddianame, daha önceki yargılamaların yürütüldüğü 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, iki davanın birleştirilmesine karar verildi. Turan ve Aras, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle 20 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon oranını %37,86 olarak belirledi. Enflasyon, nisan ayında %3 artış gösterdi. Bu verilere dayanarak, ev ve iş yerlerine yönelik mayıs ayı kira zammı, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre %48,73 olarak belirlendi.