Günün Şampiyon Tercihleri Hakkında Analizler

GÜNDEKİ ŞAMPİYON ORANLI MAÇLAR

Misli’de bulunan günün “Şampiyon Oranlı” maçlarını Misli yazarları yorumladı. Siz de “Şampiyon Oran” farkıyla Misli’de maçların heyecanını yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri…

REAL MADRID – BARCELONA MAÇ ANALİZİ

Real Madrid – Barcelona karşılaşmasında Misli yazarı Alper Öcal, ev sahibi Real Madrid’in galip geleceğini düşünüyor. Öcal, El Clasico öncesinde her iki takımın Şampiyonlar Ligi’nde etkileyici galibiyetler aldığını belirtiyor. Ancak kadroda bazı eksikliklere de dikkat çekiyor. “Real Madrid’de sakatlar listesine Courtois ve Rodrygo da eklenmiş görünüyor.” diyor. Barcelona’nın ise de Jong ve Gavi gibi oyuncuları kadroya dahil etme konusunda zorluk yaşayabileceği gözlemleniyor. Öcal, Real Madrid’in son dört karşılaşmada Barcelona’yı mağlup ettiğini ve evinde 2022’den beri kaybetmediğini söylüyor. Ayrıca, “Barcelona ligin en çok gol atan takımı.” ifadesini kullanıyor. Kısacası, bu maçta güçlü savunma yapanın galip gelmesini öngörüyor.

ASTON VİLLA – BOURNEMOUTH MAÇ ANALİZİ

Aston Villa – Bournemouth mücadelesine dair Misli yazarı Mert Artun, Aston Villa’nın 3 puanı kazanacağına inanıyor. Artun, Aston Villa’nın bu sezon sadece Arsenal’e kaybettiğini ve Unai Emery yönetiminde ŞL’deki ilk sezonlarında ilk 3 maç sonunda 9 puan ile zirvede olduğunu belirtiyor. “Ev sahibinde tek eksik geçen hafta KK gören Jayden Philogine.” diyor. Konuk takım Bournemouth’un ise orta saha oyuncusu Alex Scott’ın dizinden ameliyat olduğunu ve bir süre sahalardan uzak kalacağını ifade ediyor. Artun, “Bournemouth’un bu kez kaybeden taraf olacağını düşünüyorum.” şeklinde bir sonuca ulaşıyor.

BRIGHTON – WOLVERHAMPTON MAÇ ANALİZİ

Brighton – Wolverhampton karşılaşmasında Misli yazarı Barış Keklik, Brighton’ın galip geleceğini şekillendiriyor. Keklik, Wolverhampton’ın sezon başlangıcında ciddi bir sıkıntı yaşadığını dile getiriyor. Ligde bulundukları yedi maçtan altısını kaybettiklerini ve bir maçta 1 puanla yetindiklerini belirtiyor. “Artık toparlanmak zorundalar.” ifadesini kullanıyor. Brighton’ın savunma zaaflarının Wolwerhampton için fırsatlar sunabileceğini düşünse de, bu mücadelenin favorisinin ev sahibi olduğunu ve karşılıklı gol var bahsinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

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