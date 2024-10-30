Günün Şampiyon Tercihleri Misli’de Kapsamlı Analizler

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARI

Misli’de bulunan günün “Şampiyon Oranlı” karşılaşmalarının yorumları Misli yazarları tarafından sizler için hazırlandı. “Şampiyon Oran” avantajıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri…

FRANKFURT – GLADBACH KARŞILAŞMASI

Eintracht Frankfurt – Monchengladbach karşılaşmasında Misli yazarı Onur Akpınar, ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyor. Onur Akpınar’ın yorumu şu şekilde: “Frankfurt, Union Berlin deplasmanında ilk yarıda iyi oynadı ancak 2. devrede 10 kişi kalmanın da etkisiyle beraberliğe sevindi. Soyunma odasına 2-0 önde girseler durum farklı olurdu. Gladbach, Mainz deplasmanından beraberlikle döndü. Oyuna göre skorun iyi olduğunu düşünüyorum. Defansif sorunları çözmeye çalışıyorlar ancak güven vermediklerini söyleyebilirim. Frankfurt daha iyi takım ve form olarak önde. Gladbach karşısında kazanmalarını bekliyorum.”

EMPOLI – INTER MAÇI

Empoli – Inter karşılaşmasında, Misli yazarı Aykut Aydın Inter’in galip geleceğini öngörüyor. Aykut Aydın’ın yorumu ise şu şekilde: “Empoli, ligin en ters takımlarından biri. Her takıma karşı gol bulabilecek iyi kontraları olan bir ekip. Inter karmaşık duygular yaşattığı Juventus maçında geriye düşüp, 2 farklı öne geçip beraberliğe razı oldu. Acerbi’nin eksikliğini fazlasıyla hissediyorlar, Hakan’ın da dönüşünün uzaması planlarını bozdu Inzaghi’nin. Yine de kadro genişliğiyle bu deplasmanda kazanacaklarını düşünüyorum.”

JUVENTUS – PARMA MAÇI

Juventus – Parma karşılaşmasında Misli yazarı Ozan Gür, Juventus’un galip geleceğini düşünüyor. Ozan Gür’ün yorumu şöyle: “Gol düellosu şeklinde geçen Inter maçı sonrası Juventus, seyircisi önünde Parma karşısında daha bir şekilde sahada olacaktır. Parma, 7 maçtır kazanamıyor ve bu süreçte 4 beraberlik aldılar. Oyun arzuları olmasına rağmen genç isimlerin güçlü rakipler karşısında daha çok tecrübeye ihtiyaçları var. Juventus galibiyeti, düşük orana rağmen günün değerli tercihlerinden biri. Oran yükselmek isteyenler için önerim ise toplam gol sayısı 2,3 bahsi olacak.”

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